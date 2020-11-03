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В ЕС остались недовольны Украиной 

ИА Regnum 11 часов назад
В ЕС остались недовольны Украиной
Фото: РИА Новости
Международные обязательства Украины нельзя будет считать выполненными из-за решения Киева о незаконности электронного декларирования доходов чиновников, сообщили 3 ноября во внешнеполитической службе Европейского союза.
Комментируя решение украинского КС от 27 октября, в ЕС заявили, что в итоге Киев может не получить €1,2 млрд кредита и лишиться «безвизового режима».

«Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС, а также договора о безвизовом режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября КС Украины признал неконституционными ряд статей украинского закона «О предотвращении коррупции», которые наделяют Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции контролирующими функциями.
Он также признал незаконной статью 366−1 украинского УК, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.
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В мире , ЕС , Киев
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