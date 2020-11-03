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Пока вы не уснули: рассекречен убийца российских танков 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: рассекречен убийца российских танков
Фото: РИА Новости
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Мишустин спасает россиян

Правительство решило упростить порядок маркировки лекарств в свете повышенного спроса на медикаменты в сезон ОРВИ на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.
Аптеки и медицинские организации получили право продавать, в том числе по рецептам, выдавать пациентам в больницах (амбулаториях), направлять медикаменты на утилизацию сразу после уведомления системы мониторинга о поступивших в учреждение препаратах. Дожидаться подтверждения системы, что данные о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно.
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"Путин потерял терпение"

Если бы Путин не дал Эрдогану «зеленый свет» в Сирии, тот не добился бы ни одной из своих целей, пишет автор. Однако в последнее время турецкий лидер действует весьма опрометчиво, испытывая терпение Москвы. Президент России сделал своему турецкому коллеге последнее предупреждение. Остановит ли это Турцию?
США продолжают проводить пропагандистскую кампанию против России, используя ситуацию в Белоруссии и Киргизии, а также войну в Нагорном Карабахе, что негативно сказывается на внутренней безопасности и национальной экономике страны. В сложившейся ситуации президент России Владимир Путин вынужден быть более твердым и решительным по отношению к «другу и союзнику» Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Франции поставили ультиматум по Крыму

Французские власти ведут непоследовательную политику, пытаясь одновременно выстроить диалог с Россией и говоря об аннексии Крыма. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Убийца отца волгоградской школьницы захотел домой

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Суд арестовал Мелконяна до 24 декабря, но его адвокат обжаловал это решение. Защитник заявил, что суд не дал оценку «данным о личности подозреваемого» и не учел явку с повинной.

«По мнению адвоката, такое поведение говорит о сознательности его подзащитного и готовности нести ответственность за содеянное», — рассказала представитель суда Екатерина Вальковская.

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Россиян предупредили об усилении девальвации

Отечественная валюта резко ослабила позиции с начала новой недели. Курс евро на торгах Московской биржи поднимался выше 94 руб. за евро — максимума с декабря 2014 года. Курс доллара приближался к уровню 81 руб. На российскую валюту давит падение нефтяных цен на фоне пандемии и новый карантин в Европе.
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Турция показала убийцу российских танков

Новейший турецкий беспилотник TAI Aksungur способен уничтожить роту российских танков Т-72 и Т-90, заявили журналисты издания Sohu. Боевой летательный аппарат уже прозвали «потрошителем» бронемашин.
Известно, что первый беспилотник «Аксунгур» был представлен на суд военных экспертов в сентябре 2020 года. Дрон оснащен 12 ракетами типа AM-L, огромной многоцелевой бомбой, которая весит 227 кг, а также крылатой ракетой.
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Михалков предупредил о «надвигающейся катастрофе»

Слова папы римского Франциска свидетельствуют о приближении катастрофы. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в ходе своего YouTube-шоу «Бесогон».

«Разные мнения, разные сумасшествия, разные точки зрения… Но до последнего времени незыблемой в попытке сохранить образ человеческий оставалась христианская религия. Сегодня мы видим катастрофу надвигающуюся», — заявил он в ходе него.

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Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов рассказал, что во время авиакатастрофы он слышал звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", это было в двух километрах на северо-запад от населенного пункта Мариновка, видеозапись его показаний транслировалась на заседаниях суда в Нидерландах во вторник.
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Элитный спецназ Азербайджана разгромили в Карабахе

Во вторник, 3 ноября, рядом с селом Тагавард была уничтожена колонна элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Детали случившегося не уточняются. Село Тагавард находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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120 к январю: озвучен прогноз курса доллара и евро

Эксперт Илья Гращенков прогнозирует, что валюта может взлететь в цене к концу года, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению главы центра развития региональной политики, курс доллара и евро в январе вполне может составить 100/120 рублей. Рубль стремительно слабеет, и никаких подвижек в обратную сторону не намечается.
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Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
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В мире , Юрий Гемпель , Реджеп Эрдоган , ФРАНЦИСК , Олег Пулатов , Илья Гращенков , Владимир Путин , Никита Михалков , Boeing , Московская биржа , РИА Новости , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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