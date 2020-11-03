Байден призвал голосовать за «новый день для Америки» 

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден призвал избирателей голосовать за «новый день для Америки».

«Сегодня голосуйте за новый день для Америки. Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны», — написал Байден в Twitter.

Today, vote for a new day in America. pic.twitter.com/WzarlQ8JDI— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Ранее «Рамблер» писал, что действующий президент США Дональд Трамп обгоняет кандидата от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса избирателей: Огайо, Северной Каролине, Джорджии и Айове.

Напомним, что 3 ноября США проходят всеобщие выборы. На голосовании выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента — республиканцу Дональду Трампу и демократу Джо Байдену — нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.