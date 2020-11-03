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Байден призвал голосовать за «новый день для Америки» 

Вероника Полынина 11 минут назад
Байден призвал голосовать за «новый день для Америки»
Фото: Twitter
Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден призвал избирателей голосовать за «новый день для Америки».

«Сегодня голосуйте за новый день для Америки. Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны», — написал Байден в Twitter.

Ранее «Рамблер» писал, что действующий президент США Дональд Трамп обгоняет кандидата от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса избирателей: Огайо, Северной Каролине, Джорджии и Айове.
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Напомним, что 3 ноября США проходят всеобщие выборы. На голосовании выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента — республиканцу Дональду Трампу и демократу Джо Байдену — нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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