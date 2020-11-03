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Трамп лидирует на выборах в ключевых штатах 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Трамп лидирует на выборах в ключевых штатах
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп обгоняет кандидата от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса избирателей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют данные опросов.
В штате Огайо, согласно опросам, Трамп набрал 47,4% голосов, Байден — 46%. В Северной Каролине наблюдается похожая ситуация — 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. В Джорджии Трамп получил 47, 8% голосов, Байден -47,6%. Наибольший перевес у действующего президента в Айове — 47,2% против 45,8%.
При этом, согласно данным опросов в общем по стране, Байден опережает Трампа по популярности у избирателей на 6,8%.
Обвал начался: что ждет рубль после выборов в США
Как сообщал «Рамблер», в США проходят всеобщие выборы. На голосовании выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидатам на пост президента — республиканцу Дональду Трампу и демократу Джо Байдену — нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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