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Министр экономики Грузии заболел COVID-19 

РИА Новости 13 часов назад
Министр экономики Грузии заболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", — сообщили в пресс-службе.

В понедельник пресс-служба правительства сообщила, что у премьера Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Источниками заражения являются сотрудники его личной охраны. Коронавирусом также заразилась глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1943, общее число заболевших достигло 44 522.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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