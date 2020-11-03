Министр экономики Грузии заболел COVID-19 

Коронавирус подтвердился у министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", — сообщили в пресс-службе.
В понедельник пресс-служба правительства сообщила, что у премьера Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Источниками заражения являются сотрудники его личной охраны. Коронавирусом также заразилась глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1943, общее число заболевших достигло 44 522.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.