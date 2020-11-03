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Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене 

RT на русском и ещё 3 13 часов назад
Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель направила австрийскому коллеге Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Вене.
Текст телеграммы опубликован на сайте правительства ФРГ.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну», — говорится в тексте.

Меркель подчеркнула, что «это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с ещё большей энергией».
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате атаки пострадали 22 человека.
2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Погибли четыре человека. Власти назвали атаку терактом.
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В мире , Ангела Меркель , Себастьян Курц , МВД , Австрия , Вена , Германия
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