Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене 

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Текст телеграммы опубликован на сайте правительства ФРГ.

«Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну», — говорится в тексте.

Меркель подчеркнула, что «это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с ещё большей энергией».