Террорист из Вены обхитрил программу по дерадикализации 

Террорист из Вены , открывший стрельбу по людям на улицах, обхитрил программу по дерадикализации. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters

По словам министра, у кураторов программы создавалось впечатление, что нападавший успешно интегрируется в общество. В реальности же оказалось, что он просто успешно маскировался, радикализуясь сильнее.

Нехаммер также сообщил, что после атаки были арестованы 14 человек, предположительно, связанных с террористом. Отмечается, что за время расследования было проведено 18 рейдов. Все это стало возможным благодаря быстрому установлению личности нападавшего.

Глава МВД при этом указал, что видеозаписи очевидцев с мест стрельбы показывают, что злоумышленник действовал в одиночку: других стрелков на них не запечатлено. В то же время версия с несколькими нападавшими полностью пока не исключена.

Министр добавил, что в результате атаки погибли четыре человека. Еще 22 были ранены. Он уточнил, что пострадавший во время спецоперации полицейский сейчас находится в стабильном состоянии.

Ранее австрийские СМИ сообщали , что число жертв теракта выросло до шести человек.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают.