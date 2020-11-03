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Террорист из Вены обхитрил программу по дерадикализации 

Lenta.ru и ещё 3 14 часов назад
Террорист из Вены обхитрил программу по дерадикализации
Фото: Reuters
Террорист из Вены, открывший стрельбу по людям на улицах, обхитрил программу по дерадикализации. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.
По словам министра, у кураторов программы создавалось впечатление, что нападавший успешно интегрируется в общество. В реальности же оказалось, что он просто успешно маскировался, радикализуясь сильнее.
Нехаммер также сообщил, что после атаки были арестованы 14 человек, предположительно, связанных с террористом. Отмечается, что за время расследования было проведено 18 рейдов. Все это стало возможным благодаря быстрому установлению личности нападавшего.
Глава МВД при этом указал, что видеозаписи очевидцев с мест стрельбы показывают, что злоумышленник действовал в одиночку: других стрелков на них не запечатлено. В то же время версия с несколькими нападавшими полностью пока не исключена.
Министр добавил, что в результате атаки погибли четыре человека. Еще 22 были ранены. Он уточнил, что пострадавший во время спецоперации полицейский сейчас находится в стабильном состоянии.
Ранее австрийские СМИ сообщали, что число жертв теракта выросло до шести человек.
Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают.
По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. Он также имеет двойное македонско-австрийское гражданство. Сообщается, что молодой человек был известен разведке: он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. МВД Австрии уже охарактеризовало его как исламистского террориста.
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Комментарии 1
В мире , МВД , Reuters , Австрия , Вена
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