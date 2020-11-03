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Трамп заявил, что «ощущает уверенность» в день голосования 

ТАСС 14 часов назад
Трамп заявил об «уверенности» в день голосования
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что "ощущает уверенность" в день голосования и выразил удовлетворенность активностью избирателей в начале голосования, в особенности активным участием афроамериканцев и испаноговорящих американцев.

"Мы ощущаем уверенность, — заявил он во вторник в интервью телекомпании Fox News. — На избирательных участках очень много избирателей. Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать".

"У нас все хорошо с голосами афроамериканцев, с голосами испаноговорящих американцев", — подчеркнул он и назвал последние три недели избирательной кампании перед днем голосования "великолепными".

По словам Трампа, его кампания "действительно получила импульс" после предвыборных теледебатов с кандидатом на пост президента от Демократической партии Джозефом Байденом.
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