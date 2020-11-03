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Зеленский отреагировал на сравнение с презервативом 

Алиса Селезнёва 15 часов назад
Зеленский отреагировал на сравнение с презервативом
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале ответил на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна, сравнившего его со средством контрацепции.
Ранее в Instagram Андреасян разместил пост, в котором вспомнил о давнем знакомстве с нынешним президентом Украины и ужаснулся тому, что Зеленский мог продать Азербайджану фосфорные бомбы.

«Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними», — написал режиссер.

Он также высказал мнение, что, когда люди уходят в политику, они становятся «**** (презервами. — Прим. ред.) и все человеческое и доброе оставляют где-то в прошлом».
Сегодня Зеленский отреагировал на слова Андреасяна, обвинив того в транслировании пропаганды и отвергнув все обвинения.

«Понимаю, Сарик, что это действительно больно. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так? Только… Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет (…) У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы», — заявил он.

Украинский лидер также напомнил, что «что задача всех художников, всех деятелей культуры — помогать деэскалации» подчеркнул, что Андреасян мог бы лично спросить у него, продавала ли Украина фосфорные бомбы.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. Президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе. А премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию о помощи и выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Комментарии 27
В мире , Владимир Зеленский , Никол Пашинян
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