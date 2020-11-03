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ЧП в Париже: неизвестный напал с мачете на прохожих 

Павел Тиунов 16 часов назад
ЧП в Париже: неизвестный напал с мачете на прохожих
Фото: Reuters
В столице Франции мужчина, вооруженный холодным оружием, попытался напасть на прохожих, а затем забаррикадировался в здании, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 3 ноября среди бела дня на востоке Парижа. По данным журналистов, неизвестный с мачете попытался атаковать прохожих затем забежал в одно из рядом стоящих зданий и запер за собой дверь. Была информация, что полицейские оцепили район места происшествия и попытались проникнуть в здание через крышу.
Позже корреспонденты РИА Новости сообщили, что предполагаемый злоумышленник был задержан в метро Пер-Лашез. От его рук никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
25 сентября, как сообщал «Рамблер», В Париже неизвестный мужчина, вооруженный мачете, устроил резню у здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Инцидент произошел в 11-ом округе Парижа. В результате трое человек получили резаные раны. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, однако задержать преступника не удалось. Силовики тогда предположили, что преступник мог скрыться в метро.
Информация об атаках на французов в последнее время приобретает большой общественный резонанс на фоне заявлений президента страны Эммануэля Макрона о намерении построить в государстве систему «просвещенного ислама». В начале октября французский лидер объявил борьбу с «исламскими сепаратистами», а вконце месяца поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда под широмой свободы слова в стране. На его высказывания негативно отреагировали именитые мусульмане.
В частности, президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что французский лидер таким образом проявляет неуважение к миллионам своих же сограждан, которые исповедуют ислам. По мнению Эрдогана, Макрону требуется «лечение психических расстройств», а его слова трактовал как проявление враждебности по отношению к Турции.
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Комментарии 3
В мире , Происшествия , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , РИА Новости
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