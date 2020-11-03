ЧП в Париже: неизвестный напал с мачете на прохожих 

В столице Франции мужчина, вооруженный холодным оружием, попытался напасть на прохожих, а затем забаррикадировался в здании, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 3 ноября среди бела дня на востоке Парижа. По данным журналистов, неизвестный с мачете попытался атаковать прохожих затем забежал в одно из рядом стоящих зданий и запер за собой дверь. Была информация, что полицейские оцепили район места происшествия и попытались проникнуть в здание через крышу.

Позже корреспонденты РИА Новости сообщили , что предполагаемый злоумышленник был задержан в метро Пер-Лашез. От его рук никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

25 сентября, как сообщал «Рамблер», В Париже неизвестный мужчина, вооруженный мачете, устроил резню у здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo . Инцидент произошел в 11-ом округе Парижа. В результате трое человек получили резаные раны. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, однако задержать преступника не удалось. Силовики тогда предположили, что преступник мог скрыться в метро.

Информация об атаках на французов в последнее время приобретает большой общественный резонанс на фоне заявлений президента страны Эммануэля Макрона о намерении построить в государстве систему «просвещенного ислама». В начале октября французский лидер объявил борьбу с «исламскими сепаратистами», а вконце месяца поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда под широмой свободы слова в стране. На его высказывания негативно отреагировали именитые мусульмане.