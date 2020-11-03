В Грузии ввели обязательный масочный режим

В Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.
Как пишет «Грузия-Online», за неиспользование маски будет взиматься штраф.
«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Ранее сообщалось, что у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».