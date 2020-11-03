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В Грузии ввели обязательный масочный режим на улице 

RT на русском 16 часов назад
В Грузии ввели обязательный масочный режим
Фото: РИА Новости
В Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.
Как пишет «Грузия-Online», за неиспользование маски будет взиматься штраф.

«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
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