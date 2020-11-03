В Грузии ввели обязательный масочный режим

«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.