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Пашинян заявил о начале мировой гибридной войны 

Артём Кульша 16 часов назад
Пашинян заявил о начале мировой гибридной войны
Фото: ТАСС
Мировая гибридная война началась. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем фейсбуке.
Он сообщил, что считает это очевидным; что эта война направлена в равной мере против христиан, мусульман и иудеев; что она будет становиться заметнее, если мир будет ее игнорировать. Также председатель армянского правительства назвал Нагорный Карабах передовой линией антитеррористической борьбы.

«Без преувеличения здесь решается судьба цивилизации. Цивилизация должна победить! Мы с тобой Вена!» — добавил он.

Вчера, как сообщал «Рамблер», несколько человек открыли стрельбу из винтовок в шести местах в столице Австрии, в том числе у синагоги. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли три человека, 17 человек пострадали. Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал стрельбу терактом, а местный министр внутренних дел Карл Нехаммер рассказал, что по меньшей мере один из нападавших симпатизировал запрещенной в России группировке «Исламское государство».
27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение. В октябре страны достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе, после чего обвинили друг друга в его нарушении. После этого они снова договорились соблюдать режим прекращения огня, после чего снова обвинили друг друга в его нарушении. 19 октября Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе может быть преодолен лишь путем отказа Армении от претензий на эту территорию либо военным способом.
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Комментарии 6
В мире , Никол Пашинян , Себастьян Курц , Исламское государство
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