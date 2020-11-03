В Карабахе увидели передовую линию мировой войны

Пашинян выразил мнение, что сейчас началась новая мировая война — гибридная, в равной степени направленная против христиан, мусульман и иудеев. Эта война, по его словам, станет только заметнее, если ее игнорировать. В Карабахе же решается судьба цивилизации, считает армянский премьер.

«Цивилизация должна победить! Мы с тобой, Вена!», — написал Пашинян.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил 3 ноября, что на восточном направлении фронта в Нагорном Карабахе идут бои, азербайджанские Вооруженные силы несут большие потери, передает « Sputnik Армения». Генеральная прокуратура Азербайджана между тем обвинила объединенные вооруженные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в гибели 91 человека и ранении 405 человек за время конфликта, сообщает «Sputnik Азербайджан».