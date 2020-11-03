В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17 

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейс MH17 ) на востоке Украины в 2014 году возобновились во вторник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах

Последнее заседание прошло 28 сентября.

Ожидается, что в ходе нынешних слушаний защита будет иметь возможность озвучить новые запросы для дальнейшего расследования. Прокуратура сможет высказать свою позицию по запросам. После этого суд примет решение по новым ходатайствам.

Судебный комплекс Схипхол зарезервирован для слушаний на две недели — до 13 ноября, однако по ходу процесса заседания могут переноситься или отменяться. Нынешнее заседание является последним в рамках предварительных слушаний. Планируется, что слушания дела по существу начнутся в 2021 году.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.