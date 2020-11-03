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«Критический этап»: ВОЗ бьет тревогу из-за COVID-19 

Павел Тиунов 18 часов назад
«Критический этап»: ВОЗ бьет тревогу из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Страны северного полушария Земли находятся на пороге критического этапа пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения «ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович. По ее словам, следующие несколько месяцев будут особенно сложными, сообщает ТАСС.
Эксперт заявила, что некоторые страны в настоящее время находятся в тяжелом положении. Она подчеркнула, что скорость распространения инфекции продолжает расти, но в то же время смертность до сих пор оставалась на стабильном уровне.

»В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми», — цитирует ТАСС слова Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что текущие события являются продолжением первой волны пандемии, поскольку летом коронавирусвирус отступил не по естественным причинам, а из-за строгого карантина. Когда ограничительные меры были сняты, вирус вернулся, отметила Вуйнович.
По ее словам, руководство ВОЗ призывает страны предотвращать новые смерти, следить за нагрузкой на системы здравоохранения и «сократить по возможности закрытие школ».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые регионы РФ подошли к критической черте в возможности бороться с распространением коронавирусной инфекции. Помощник главы государства подчеркнул, что в настоящее время отечественная система здравоохранения испытывает максимально возможную нагрузку. Именно поэтому, по его словам, сегодня проверку на прочность проходят и другие государственные «узлы и механизмы». Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах 90% койкомест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств.
При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
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Комментарии
В мире , Мелита Вуйнович , Дмитрий Песков , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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