Германия усилила контроль на границах

«В связи с произошедшим федеральная полиция усилила меры [безопасности]. К этому относится в первую очередь активизация разыскных мероприятий на внутренней границе (со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте», — говорится в заявлении.