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Германия усилила контроль на границах после теракта в Вене 

Lenta.ru 18 часов назад
Германия усилила контроль на границах
Фото: globallookpress.com
Федеральная полиция Германии усилила контроль на границах после теракта в Вене. Об этом сообщили источники РИА Новости.

«В связи с произошедшим федеральная полиция усилила меры [безопасности]. К этому относится в первую очередь активизация разыскных мероприятий на внутренней границе (со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция не раскрывает конкретных деталей «из тактических соображений».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила исламский терроризм общим врагом. Она добавила, что в эти ужасные часы мысленно находится с людьми в Вене.
3 ноября сообщалось, что одного из террористов зовут Куртин С., ему 20 лет. Мужчина родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии. Преступник был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. Полиция считала, что он не способен спланировать теракт.
Вечером 2 ноября несколько вооруженных людей открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Общее число погибших достигло четырех.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , МВД , Австрия , Вена , Германия , Сирия
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