ЧП в Турции: катер с туристами перевернулся в Анталье 

Катер с туристами перевернулся в Анталье , проводится спасательная операция. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 50 метрах от берега, на одной из стоянок, во время которой туристы обычно плавают в море. На прогулочном катере могло находиться до 30 человек.

Около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, часть людей в спасательных жилетах стоят на берегу, отмечает издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее российская туристка получила травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в турецкой Анталье. А семеро туристов из Москвы и Московской области получили переломы и ушибы при столкновении машины с деревом в горах в Турции.