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ЧП в Турции: катер с туристами перевернулся в Анталье 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Катер с туристами перевернулся в Анталье, проводится спасательная операция. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 50 метрах от берега, на одной из стоянок, во время которой туристы обычно плавают в море. На прогулочном катере могло находиться до 30 человек.
Около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, часть людей в спасательных жилетах стоят на берегу, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее российская туристка получила травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля в турецкой Анталье. А семеро туристов из Москвы и Московской области получили переломы и ушибы при столкновении машины с деревом в горах в Турции.
В мире , Видео , Происшествия
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