На Украине снова зарегистрировали антирекорд по COVID-19

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На Украине снова зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Лабораторно подтверждено 8899 новых случаев заражения. Предыдущий рекорд заболеваемости был зафиксирован 31 октября, тогда выявили 8752 случая заражения.

За сутки в стране умерли 157 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5100 человек.

Общее число заразившихся на Украине достигло 411 093 человек, из них выздоровели 168 868 и умерли 7532. Сейчас в стране инфицированы 234 693 человека.

28 октября стало известно, что правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до конца года из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Вместе с режимом ЧС в стране продлили и действие ограничительных мер, направленных на сдерживание эпидемии.