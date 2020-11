Чихай на всех: как уговорить республиканца носить маску

У консерваторов и либералов разная мотивация соблюдать меры защиты от коронавируса, выяснили ученые из Университета Британской Колумбии Канаде . Первые стремятся защитить в первую очередь себя, вторые — окружающих. Эти данные можно использовать для разработки стратегий профилактики коронавируса. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the Association for Consumer Research.