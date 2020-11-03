Чихай на всех: как уговорить республиканца носить маску

Республиканцы при коронавирусе защищают в первую очередь себя, а демократы - общество, выяснили канадские ученые. Если первые не чувствуют, что их действия влияют на окружающих, то вторые считают, что их поведение сказывается на других людях. Эти данные они предлагают использовать при разработке стратегий профилактики инфекции.

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У консерваторов и либералов разная мотивация соблюдать меры защиты от коронавируса, выяснили ученые из Университета Британской Колумбии Канаде . Первые стремятся защитить в первую очередь себя, вторые — окружающих. Эти данные можно использовать для разработки стратегий профилактики коронавируса. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the Association for Consumer Research.

Консерватизм — это приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей. В США консервативных взглядов придерживается Республиканская партия

Во главе либерализма стоит незыблемость прав и личных свобод человека.

Это течение провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. Такие взгляды разделяет Демократическая партия

«Мы сосредоточились на ключевой разнице между консерваторами и либералами, чтобы объяснить разницу в готовности соблюдать меры защиты от коронавируса — вере в личную ответственность, — пишут авторы работы. — Поскольку консерваторы в большей степени убеждены, что люди несут ответственность за свои личные действия, они, как правило, связывают результаты с личными действиями сильней, чем либералы. И наоборот, либералы более твердо убеждены в том, что результаты деятельности отдельных лиц определяются не только внутренними факторами, такими как личные усилия. Например, в то время как консерваторы склонны объяснять бедность недостаточными стараниями и неспособностью справиться с проблемами самостоятельно, либералы склонны рассматривать бедность с точки зрения ситуационных причин, таких как проблемы социальных институтов, несправедливость и неравенство».

Исследователи опросили более 2300 добровольцев, как республиканцев, так и демократов, чтобы выяснить, что может сподвигнуть их к соблюдению мер, направленных против распространения коронавируса.

Идеологическая направленность испытуемых определялась с помощью опросов об их отношении к абортам, однополым бракам, иммигрантам, разрешению на ношение оружия и другим вопросам, вызывающим споры в обществе.

Исследователи попросили участников использовать приложение для отслеживания контактов — оно помогает выявлять положительные случаи COVID-19 и предупреждать пользователей, когда они находятся рядом с инфицированным человеком. Однако пользу от приложения участникам описали по-разному — одним сказали, что это позволит сохранить себя в безопасности, другим — спасти чужие жизни.

Как оказалось, консерваторы сосредотачиваются на последствиях своих действий для себя, в то время как либералы придерживаются взглядов, ориентированных на общество, и с большей вероятностью берут на себя ответственность за других.

«Мы обнаружили, что предложения защитить себя находят гораздо больший отклик у республиканцев и делают их более склонными к использованию приложения», — говорит профессор Кэтрин Уайт, ведущий автор исследования. Она добавляет, что фокусировка на индивидуальной защите не отталкивала демократов и не вызывала обратного эффекта.

Демократы склонны чувствовать, что их действия, ориентированные на общество, приносят пользу, в то время как многие республиканцы считают, что они не особенно полезны.

«Республиканцы считают, что если они соблюдают социальное дистанцирование, носят маски, дезинфицируют руки и все в этом роде, то их действия слабо влияют на окружающих, а демократы чувствуют, что их поведение серьезно сказывается на обществе, — объясняет Уайт. —

Поэтому республиканцы в основном говорят: «Это мой выбор, и я буду делать то, что хочу. Это ни на кого не влияет.»

«На протяжении всей пандемии коронавируса СМИ, органы здравоохранения и лица, ответственные за разработку политики, в значительной степени подчеркивали влияние поведения, направленного на профилактику коронавируса, на других людей, — пишут авторы работы. Хотя привлекать внимание к влиянию поведения на других важно, чтобы поощрить и мотивировать людей к принятию превентивных мер, наши выводы показывают, что такие призывы имеют далеко идущие последствия».