Обзор иноСМИ: В КНДР найден секретный коронавирусный лагерь

"Украина погрузится в кровавый хаос"

Президент Украины Владимир Зеленский припугнул членов своей партии «кровавым хаосом», который, по его мнению, наступит, если Рада не примет закон против Конституционного суда, сообщает Cтрана.ua. Ранее суд отменил 18 статей антикоррупционного закона, продвигаемого Зеленским, а президент в ответ внес законопроект о непризнании решения суда и отставке судей.

Позже Зеленский отправил «слугам народа» аудиопослание, в котором заявил, что решение суда поставило страну на грань катастрофы.

«Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство < > прекратит свое существование», - заявил он.

Он призвал свою партию стать мощной политической силой и «сказать свое «нет».

США готовятся к беспорядкам

Американские города и предприятия готовятся к наихудшему сценарию завершения выборов: магазины баррикадируются, организуются специальные штабы, а банки готовятся к кризису ликвидности. Об этом сообщает Handelsblatt.

«В этом году нет ничего нормального», - рассказал газете наблюдатель на выборах Пол Маркус.

Многие американцы опасаются, что в случае проигрыша Трампа в стране начнутся погромы. Рядом с избирательными участками собираются его сторонники, которых может спровоцировать «подстрекательская риторика» Трампа.

В Британии растет число «голодающих»

Газета The Guardian рассказала , что в Британии растет число «новых голодающих» - людей, которые ранее имели хорошую работу и стабильный доход, но теперь вынуждены обращаться в продовольственные банки и подавать заявки на социальные пособия. Эти люди, имеющие ипотеку, автомобили и собственный небольшой бизнес, столкнулись с кризисом из-за пандемии.

Газета отмечает, что подавляющее большинство людей, которые пользовались продовольственными банками до пандемии, были «нищими без гроша», а теперь туда приходит и средний класс. Многие из них были самозанятыми, которые в Британии не имеют права на государственную поддержку.

В Северной Корее нашли секретные коронавирусные лагеря

Глава некоммерческой организацией Helping Hands Korea Тим Петерс рассказал, что источники в КНДР сообщили ему о «карантинных лагерях» у границы Северной Кореи с Китаем, где люди с коронавирусом живут без медикаментов и еды. Об этом пишет South China Morning Post.

По словам Петерса, родственники инфицированных сами приносят в эти лагеря еду и «любые средства, связанные с лечением», которые они могут найти, зачастую это всего лишь лечебные травы, собранные на склонах гор. Источники Петерса утверждают, что многие люди в этих лагерях умирают не только от коронавируса, но и от голода.

Британию потрясло новое убийство: мать расправилась с близняшками

Психолог из Британии Мишель Будро Диган накачала наркотиками своих семилетних дочерей-близняшек, застрелила их, а затем покончила с собой. Как сообщает Mirror, в последнии месяцы 55-летняя женщина боролась за опеку с их отцом.