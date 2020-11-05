ФРГ присягает на верность США. Почему сейчас?

В чем смысл ряда «проамериканских» выступлений политиков ФРГ — министров обороны и иностранных дел? В хороших отношениях ФРГ и США не виделось бы ничего плохого, если бы не их антироссийская и антикитайская основа. Глава МИД ФРГ Хайко Маас даже особо ее не скрывает, напрямую отметив, что «выгодоприобретатели разногласий Европы и США находятся в Пекине и Москве, а также в Тегеране и Пхеньяне».

В преддверии президентских выборов в США многие политики и эксперты дали свои комментарии о перспективах трансатлантического партнёрства. В том числе и главный редактор немецкого авторитетного издания «Die Welt» Ульф Пошардт, который едко заметил, что Германия — мировая держава, когда речь идёт о морализаторстве. Мелькающие в европейских СМИ (на фоне растущего недовольства лидеров Евросоюза риторикой и действиями президента Трампа во внешней политике) заголовки вроде « Ангела Меркель — лидер свободного мира», безусловно, греют самолюбие немцев, давно сделавших ставку на так называемую «мягкую силу» (soft power). А между тем, по мнению Пошардта, Германия нуждается сейчас в США больше, чем когда-либо. В условиях «угрозы» со стороны России и «конкуренции» со стороны Китая , США — единственный гарант безопасности и процветания для Германии, поскольку ФРГ как крупнейший экспортёр больше всех зависит от глобализации.

«Демократии Запада могут справиться с вызовами XXI столетия только вместе, но для этого нужны атлантисты с обеих сторон», — подчеркнул главред «Die Welt».

А они в Германии, безусловно, есть.

Свежим примером подобного ревностного атлантизма может служить только что опубликованный в бельгийском «Politico» эмоциональный комментарий министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК), в котором та практически «присягнула на верность» Вашингтону от лица Германии и Европы. АКК говорит о том, что, несмотря на усиление позиций анти-атлантистов и в США, и в Европе, существует «неизменная стратегическая потребность в трансатлантических отношениях».

«В мире, где усиливается борьба за власть, Запад может… отстаивать свои интересы, только если он сохраняет единство. Европа по-прежнему полагается на военную защиту США, причём как на ядерный зонтик, так и на обычные виды вооружений», — подчеркнула министр.

Она сделала акцент на том, что Германии и Европе в целом необходимо наращивать свои военные бюджеты, а также «разобраться со множеством вызовов своей безопасности, особенно „в непосредственной близости от Европы“ (явный намек на зашедший в тупик конфликт в Донбассе). При этом США, по ее словам, „обязаны осуществлять политику ядерного сдерживания на европейском континенте“, а »иллюзиям о стратегической самостоятельности Европы надо положить конец». Германия же в свою очередь должна оставаться частью ядерной программы НАТО — предоставлять свою территорию для размещения американских ракет с ядерными зарядами.

Напомним, что в рамках Стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО часть американского ядерного потенциала размещена в Германии, на базе ВВС США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Речь идёт о водородных бомбах типа B61 численностью 20 боеголовок. Германия участвует в этой программе как член альянса, обязуясь не только разместить на своей территории боеголовки, но и предоставить самолёты-носители. Взамен ФРГ получает право голоса при планировании и проведении операций НАТО с применением ядерного оружия, что автоматически повышает ее статус внутри альянса. Американский ядерный арсенал на территории Германии уже давно является предметом ожесточенных внутриполитических споров; по данным социологических опросов, более 80% немцев выступают за его вывоз с территории страны. Дискуссии с новой силой вспыхнули после принятия Пентагоном в 2019 году новой Доктрины о ядерных операциях, которая допускает применение ядерного оружия в ограниченном масштабе для перелома хода конфликтов с применением обычных вооружений. Противники размещения американского ядерного оружия на территории Германии аргументировали свою позицию ростом риска эскалации международной обстановки и «непредсказуемости действий Вашингтона». Тем не менее год назад боеголовки были переоснащены новейшей системой цифрового наведения, бундесвер планирует обновить и парк самолетов-носителей (на базе 33-й тактической эскадры ВВС ФРГ), заменив морально устаревшие Tornado на F/A-18 Super Hornet.

При этом, по мнению АКК, и США нуждаются в Европе, так как их статус мировой державы зависит от их способности и далее «надежно защищать европейский континент». Европа же должна в свою очередь «признать на всю обозримую перспективу свою зависимость от Соединенных Штатов».

«Мы должны быть вместе, независимо от того, насколько сильны наши взаимные претензии и от того, кто победит 3 ноября в США», — подытожила Крамп-Карренбауэр.

По сути своей этот страстный монолог (между строк которого буквально слышится « Аве Цезарь , почёт и процветание») призывает к возрождению «коллективного Запада». Чтобы выжить в мире, в котором появляются новые сильные игроки, мы (Запад) должны быть вместе — вот что говорит министр обороны Германии, которую в своё время Ангела Меркель прочила в свои преемницы на посту канцлера и чьи политические акции в последнее время вновь стали расти.

Совсем недавно к перезагрузке трансатлантического партнёрства после выборов президента США призвал и глава МИД Германии Хайко Маас, правда, в куда более сдержанной манере. Маас подчеркнул, что, независимо от того, останется ли Трамп на своём посту, перезагрузка необходима, поскольку «выгодоприобретатели разногласий Европы и США находятся в Пекине и Москве, а также Тегеране и Пхеньяне».

При этом, считает Маас, Европа и Германия должны подготовиться к тому, что США будут гораздо в меньшей степени вовлечены в мировую политику.

Маас сообщил о намерении официального Берлина вскоре после выборов обратиться к Вашингтону с рядом предложений по выработке новой трансатлантической повестки дня, включающей скоординированную позицию по отношению к Китаю, сотрудничество с ВТО и др. «Нам нужно новое общее понимание глобальных „правил игры", которые в последние годы были нарушены различными сторонами“, — заключил министр.

При этом, подчеркнул Маас, для Европы конечной целью остаётся „достижение европейского суверенитета и умение справляться со своими кризисами самостоятельно“, только так она может оставаться „привлекательным партнером для США в будущем“. Как мы видим, по этому пункту их позиции с министром обороны расходятся, хотя в конечном счете это все равно две стороны одной медали.

Можно предположить, что подобная настойчивая „семафорная азбука“ со стороны Берлина — сигнал для Вашингтона, что Германия не просто готова к восстановлению докризисного уровня взаимоотношений с США (не секрет, что у Трампа отношения с Меркель мягко говоря не сложились), но и готова возглавить процесс возвращения в трансатлантическую семью блудного сына, то бишь Соединенных Штатов. На фоне все более напряженных отношений Вашингтона с Пекином европейцы отчетливо осознали, что у Евросоюза образно говоря немного шансов уцелеть между „американским молотом“ и „китайской наковальней“, и их шансы на проведение независимой политики в этом случае стремятся к нулю. Усидеть на двух стульях сразу больше не получится.

Соперничество за Евросоюз между Берлином и Парижем при этом никто не отменял, амбиции французского президента и его претензии на лидерство в Европе всем известны. Покидающая в следующем году свой пост Меркель, из рук которой Макрон периодически пытается вырвать „жёлтую майку лидера“ Евросоюза, всё ещё остаётся главным тяжеловесом Европы, но схватка за это наследство уже началась. Германия таким образом сигнализирует, что готова стать архитектором „трансатлантического возрождения“, что автоматически сохранит за ней статус лидера континента.