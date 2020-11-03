Элитный спецназ Азербайджана разгромили в Карабахе

Во вторник, 3 ноября, рядом с селом Тагавард была уничтожена колонна элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана . Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Детали случившегося не уточняются. Село Тагавард находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.