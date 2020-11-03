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Элитный спецназ Азербайджана разгромили в Карабахе

Мария Иванова
25 минут назад
Во вторник, 3 ноября, рядом с селом Тагавард была уничтожена колонна элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Детали случившегося не уточняются. Село Тагавард находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В мире,Армия,Видео,Вардан Тоганян,Азербайджан,
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