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Число жертв землетрясения в Измире выросло до 111 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 9 часов назад
Число жертв землетрясения в Измире выросло до 111
Фото: nsn.fm
Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире увеличилось до 111, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Отмечается, что, по последним данным, пострадали 1035 человек, 137 из них находятся в больницах. Турецкое агентство по ЧС сообщает, что на завалах четырёх зданий, разрушенных в результате землетрясения, продолжают работать спасатели. Ранее сообщалось о 107 погибших в Измире.
В Эгейском море 30 октября произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в 34 км от города Измир. В результате стихийного бедствия были разрушены или серьёзно повреждены более 40 зданий в разных районах города. Кроме того, частичные повреждения получили более тысячи строений.
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В мире , Турция
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