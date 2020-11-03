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Глава МВД Австрии заявил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

РИА Новостииещё 1
03 ноября 2020
Версия о том, что устроивший террористическую атаку в Вене действовал в одиночку, подтвердилась. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Венский террорист действовал в одиночку
Фото: ReutersReuters
По его словам, в отношении задержанных по делу о теракте ведётся расследование по подозрению в участии в террористическом объединении.
Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом.
По заявлению МВД Австрии, в результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14.
Как сообщалось, в результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист.
В мире,Происшествия,Себастьян Курц,МВД,Австрия,Вена,
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