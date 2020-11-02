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Власти Латвии задумались о введении чрезвычайного положения 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
В Латвии задумались о введении ЧП
Фото: РИА Новости
Правительству Латвии пришло время принимать решение о введении в республике режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Если ситуация не изменится, нам может грозить нарушение предоставления услуг системы здравоохранения из-за пандемии. По этой причине, а также с учетом того, что доля положительных тестов стабильно превышает 4%, что признано уровнем, когда болезнь распространяется бесконтрольно, я думаю, что нам пора рассмотреть введение чрезвычайного положения», — приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

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Как сообщил глава правительства Латвии, на 3 ноября он созвал внеочередное совместное заседание правительства и Совета по кризисному управлению, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях.

«Это не будет единоличное решение, но я считаю, что у нас больше нет времени — количество госпитализированных пациентов увеличивается с каждым днем. Чтобы мы не оказались в ситуации, когда пандемия совершенно неконтролируемо захватывает все, нам необходимо своевременно принять такое решение — предпринять более быстрые шаги для управления ситуацией», — отметил Кариньш.

Он также подчеркнул, что, если правительство Латвии будет двигаться в направлении введения режима чрезвычайного положения, то тогда следует подумать и о разработке системы господдержки.

«Если пойдем на такой шаг, то он обязательно должен сопровождаться предложением решений в области экономики о том, как поддержать жителей и компании», — указал премьер-министр Латвии.

Число госпитализированных с COVID-19 пациентов в Латвии быстро приближается к критической отметке. По данным Национальной службы здравоохранения, на лечении в больницах республики находятся 237 пациентов с инфекцией, 222 из них — в состоянии средней степени тяжести, 15 — в тяжелом. При этом всего в республике доступно около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, реорганизация работы больниц может увеличить это количество до 1 тыс.
Напомним, с 23 октября власти Латвии обязали всех жителей республики надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заражений коронавирусом.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Латвия
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