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Бурджанадзе нашла необычное применение маске 

Вероника Полынина 1 час назад
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высморкалась в маску перед журналистами. Видео опубликовано в телеграм-канале MDK Private.
На записи окруженная толпой журналистов Бурджанадзе снимает маску с лица, сморкается в нее, а затем кашляет в кулачок.
«Нино Бурджанадзе показывает, как "правильно" пользоваться масками», — говорится в комментарии к видео.
Как писал «Рамблер», в субботу, 31 октября, в Грузии прошли выборы в парламент. По данным ЦИК, лидером голосования стала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — занял второе место. В парламент также проходят партии «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели», «Гражданин». Партия «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе не преодолела барьер в один процент голосов.
В мире , Видео , Михаил Саакашвили , Нино Бурджанадзе
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