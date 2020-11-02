Бурджанадзе нашла необычное применение маске 

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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высморкалась в маску перед журналистами. Видео опубликовано в телеграм-канале MDK Private.

На записи окруженная толпой журналистов Бурджанадзе снимает маску с лица, сморкается в нее, а затем кашляет в кулачок.

«Нино Бурджанадзе показывает, как "правильно" пользоваться масками», — говорится в комментарии к видео.