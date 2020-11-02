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Меркель: Зимой коронавирус станет еще агрессивнее 

Российская Газета и ещё 1 17 минут назад
Зимой, при низких температурах, коронавирус станет еще агрессивнее. С таким предупреждением, как передает Reuters, выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее", — отметила глава правительства Германии. По ее словам, "ФРГ все ближе и ближе подходит к границам возможностей системы здравоохранения".

Франция и Германия уходят на карантин из-за коронавируса
За последние 10 дней число пациентов отделений интенсивной терапии удвоилось. А потому крайне важно, чтобы люди соблюдали установленные правила.
В настоящее время в Германии введен "ограниченный карантин". До конца месяца закрыты рестораны, бары, дискотеки, театры и кинотеатры. За пределами дома разрешено встречаться членам лишь двух семей и то при условии, что их общее число не превысит 10 человек. При этом школы и детские сады будут продолжать работать в обычном режиме.
Как пояснила Меркель, эти меры вводятся для того, чтобы прервать экспоненциальный рост новых случаев COVID-19.

"Мы должны сделать все, чтобы это ограничилось ноябрем… Мы делаем все возможное, делаем очень многое. О дальнейшем не хочу спекулировать", — отметила канцлер, отказавшись давать прогнозы на декабрь.

В то же время представитель ее партии ХДС, считающийся одним из возможных преемников Меркель, Фридрих Мерц отметил, что ограничения в той или иной степени сохранятся до февраля. А потому партийный съезд ХДС в январе, скорее всего, впервые в истории пройдет онлайн.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Фридрих Мерц , Ангела Меркель , Германия
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