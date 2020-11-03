Тимошенко заявила о начале «террора» на Украине

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, что из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) Украины в стране начался "настоящий террор".
По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19.
"Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.
Она заявила, что после того, как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".
Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти.
"Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.
Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда и готовность помочь в разработке конкретных решений для выхода из сложившейся ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения властей.