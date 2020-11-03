Тимошенко заявила о начале «террора» на Украине

По словам политика, в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" украинские власти забыли о главной беде — эпидемии COVID-19.

"Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко.

Она заявила, что после того, как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, "на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".

Лидер "Батькивщины" выступила с призывом вывести КС из-под "террора" исполнительной власти.

"Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!" — заключила политик.

Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС , а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.