Деньги уже выделены: «Кого ещё отравила Россия?»

По сообщению «Russia Today» Госдепартамент США планирует в октябре 2021 года инициировать весьма интересную обучающую программу для своих стратегических партнеров. Программа призвана научить распознавать и предотвращать «активные действия России, в том числе на использование трудновыявляемых веществ массового уничтожения при покушениях». На эту деятельность Госдепартамент выделит порядка 3,5 миллионов долларов.

При этом, естественно, в документе о новой «образовательной программе» говорится, что именно Россия и именно «Новичком» отравила и Скрипалей, и Навального. Сообщается, что оба эти случая уже абсолютно точно «доказаны». Правда, доказательств не приводится примерно никаких.

Здесь, конечно, можно в сотый раз привести фактуру, которая ясно показывает, что Россия не причастна к двум вышеназванным инцидентам, а также сведения, которые говорят о том, что если чем и травили данных «жертв режима», то явно не «Новичком». Но материалов на эту тему такое количество, что в сотый раз повторять очевидное, право слово, уже набило оскомину.

Интересно тут другое, в документе, с которым ознакомились журналисты RT говорится о том, что Россия «применяла оружие массового поражения против своих политических оппонентов», помимо этих случаев, «ещё несколько раз».

И вот это уже, что называется, «задел на большое будущее». В чем нынешняя логика обвинений России со стороны наших «западных партнёров»? Не просто в бездоказательности. Даже если доказательства на нашей стороне, все равно и США , и Европа говорят о том, что «вы отравили, вы не проводите расследование и не даёте его проводить». Несмотря на то, что уже Путин прямым текстом заявляет: «Россия заинтересована в открытом, объективном и всестороннем расследовании». Но эти слова игнорируются.

Почему? Потому, что западные страны с США во главе слишком заняты формированием новой информационной реальности, чтобы отвлекаться на реальность объективную. К тому же, американцам нельзя отказать в предприимчивости. Под «травящую Россию» они еще и немножко пилят бюджетные деньги. Три с половиной миллиона — для американского бюджета сущие копейки. А вот для разного рода гражданских и политических деятелей — это огромный пирог, который можно осваивать в течение нескольких лет. А потом могут ведь и еще «докинуть». Так что, есть мнение, что скоро мы узнаем о том, как «Россия травила своих оппонентов» в прошлом, как массово травит в настоящем и будет травить в будущем.

Все это было бы даже забавно, ну, хотят люди тратить деньги на такие вещи, это их деньги, в конце концов, если бы не одна достаточно традиционная манера США вести информационные кампании.

Дело в том, что, когда Штаты начинают обвинять другое государство в чем-то незаконном, то это «незаконное» потом внезапно оказывается у США и валится на головы тем, кого Штаты обвинили. А в данном случае речь идет о химическом оружии в частности и оружии массового поражения вообще.

Работает на уровне пропаганды и публичной политики эта система так: «ага, у них в нарушение всех договоров есть химическое оружие, значит у нас оно должно быть в целях обороны». Ну а дальше американцы вспоминают, что лучшая защита — это нападение. И привет, боеголовки с обедненным ураном, например. Или переговоры с лидерами, запрещенной в России террористической ИГИЛ*. Чтобы «другие не договаривались».

Применительно к химическому оружию все это можно счесть банальной конспирологией. Но есть нюансы. Например, Россия уничтожила свое химическое оружие в 2017 году, что было официально зафиксировано ОЗХО , той самой, некоторые из сотрудников которой теперь рассказывают, как мы травили Скрипалей и Навального. Тем самым уничтоженным химическим оружием.

А вот в США процесс уничтожения химического оружия еще не завершен. И завершится, если завершится, только к 2023 году. А за это время, Конвенцию по уничтожению этих вооружений можно ведь и пересмотреть, так?

Как сейчас пытаются в одностороннем порядке Штаты пересматривать договоры о ядерных вооружениях, ракетах малой и средней дальности и иные договорённости типа «Открытого неба» на которых последние десятилетия и держалась вся система глобальной безопасности.

К слову, здесь можно вспомнить и начало нулевых. Тогда США тоже «нашли» химическое оружие. В тот раз — в Ираке. Чем всё закончилось, думается, можно не повторять. А потом оказалось, что в Штатах ошиблись. Ираку, правда, легче от этого не стало. До сих пор.

Есть и еще один очень любопытный момент в документе Госдепа. Это упоминание о том, что Россия стремится «помешать функционированию зарубежных научных лабораторий в Восточной Европе», которые призваны как раз «защищать от химических и биологических угроз» все прогрессивное человечество.

Но что это за лаборатории? А это форпосты DTRA, Оборонного агентства по уменьшению угроз. Это очень интересное подразделение американского Министерства Обороны . Оно курирует, в том числе, вопросы биологического и химического оружия. Несколько месяцев назад в СМИ прошла целая серия материалов, в которых говорилось о вспышках странных и нетипичных заболеваний именно в тех регионах, где расположены эти самые лаборатории. Чтобы было понятно, речь шла, например, о чуме.

Пристальный интерес к этим лабораториям возник не только у России, но и у всего мира в силу версий о, например, искусственной природе нынешнего коронавируса. Впрочем, это уже тоже конспирология. Но, кажется, Штаты очень не хотят терять сеть своих «биологически активных» точек по всему миру. А особенно в Восточной Европе и в странах бывшего советского блока. А потому, включается дежурная песня про то, что Россия виновата во всем, а мы тут только мир защищаем.

Радует в истории с «травящей всех Россией» только то, что мы не Ирак, у нас все же несколько более подготовленная к факторам внешнего давления страна. Но так или иначе, а удивительные истории про то, как Россия травит всех, в ближайшем будущем ещё последуют. Просто потому, что деньги на эти истории уже выделены. И деньги, повторимся, немалые. Ну а вот странам Восточной Европы, да и другим странам с лабораториями из Штатов остается только посочувствовать.

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