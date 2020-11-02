Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга 

Погоня, напоминающая сафари, произошла на поле на окраине Минска по дороге к лесному урочищу Куропаты — месту массовых расстрелов, устроенных сотрудниками НКВД в 1937-1940-х годах. Там протестующие собирались почтить память убитых и провести мемориальную акцию против насилия.

На кадрах, снятых из окна жилого дома, видно, как по полю бежит толпа, за ней следуют несколько микроавтобусов. Машины вклиниваются прямо в строй людей, рассекая шествия на более мелкие группы, а затем останавливаются прямо в толпе, чтобы провести задержания. После того как часть протестующих, отрезанная от остальных, попыталась убежать от погони, двинувшись назад, один из автомобилей силовиков меняет курс и следует прямо за ними.