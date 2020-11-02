Алиев раскритиковал посредников по Карабаху

Он охарактеризовал их работу как попытки затянуть или заморозить конфликт.

Алиев в воскресенье оценил это письмо Пашиняна как признание поражения Еревана в Карабахе. Президент Азербайджана также заявил, что Армения должна обеспечить вывод войск Армении из Карабаха путем переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае азербайджанский лидер пригрозил, что Баку пойдет до конца.