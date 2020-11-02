«Грузинская оппозиция, которая намерена отказаться от парламентских мандатов по итогам выборов 31 октября, не сможет вывести народ на улицы, для этого нет веских поводов», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Петрэ Мамрадзе, комментируя нежелание оппозиции признавать результат выборов.

«Первые попытки вывести людей на улицы в воскресенье кончились полным крахом, лидеры оппозиции сами это поняли, поэтому перенесли митинг на 8 ноября, – сказал глава Института стратегии управления Петрэ Мамрадзе. – Чего у них не отнять, так это опыта деструкции и телепостановок, подконтрольные им каналы – доктора в имитации».

«Но я думаю, что они и через несколько дней не соберут людей. Тбилиси и остальная Грузия живут нормально, грузинский народ сейчас не склонен массово протестовать. Люди понимают, что итоги выборов легитимные», – добавил эксперт.

Как отметил Мамрадзе, одобрение выборов международными организациями традиционно значимы для грузинского общества, и это произошло в позитивном ключе для правящей партии «Грузинская мечта», что также отражается на настроениях оппозиции.

«Мы провели эти выборы лучше, чем многие страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО и Евросоюза», – отметил эксперт. «Фальсификаций такого уровня, о котором говорит оппозиция, нет. Они это сами понимают, что чувствуется по интонациям выступлений», – сказал он.

Петрэ Мамрадзе также отметил «феномен экс-президента Саакашвили, который зовет сторонников с Украины на революцию».

«Этот человек неадекватен умственно и психически. Он совершил кровавые преступления, в том числе пошел на военно-политическую авантюру в августе 2008 года. И при этом он устойчиво имеет поддержку в 13-15%, а когда на выборы приходит 56% избирателей, как сейчас, то эта цифра вырастает до 27-28%. Вот это интересное явление. Человек принес столько горя и страданий Грузии и ее народу, а при этом проводит свою партию в парламент с более чем тридцатью мандатами из 150», – отмечает Мамрадзе.

В то же время часть оппозиции, которая сегодня говорит об отказе войти в парламент, затем может передумать. «Внутри самой оппозиции очень многие ненавидят Саакашвили, потому что без него в Грузии они живут богато, припеваючи, а он регулярно выдвигает сумасшедшие идеи и абсурдные планы», – пояснил эксперт.

Он заявил, что «имей оппозиция ответственность перед народом Грузии и своими избирателями, она вошла бы в парламент и оппонировала там, пахала бы там день и ночь», потому что «дел невпроворот».

При этом главный вызов для победившей «Грузинской мечты» – это сложнейшая социально-экономическая обстановка в стране. «Они должны действовать правильно и умело для решения насущных проблем, иначе я не исключаю социальные брожения», – заключил Мамрадзе.

После подсчета 100% голосов «Грузинская мечта» набирает 48,15% – это более чем 925 тыс. голосов, свидетельствует сайт ЦИК. У «националов» 27,14% – это более 520 тыс. голосов. Кроме того, еще семь политических сил преодолели барьер в 1%.