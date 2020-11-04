«Если вы внимательно следили за страницей явки избирателей на нашем сайте, то, возможно, заметили, что на участке № 538 явка избирателей превышает 102%. К крайнему сроку регистрации (6 октября) на участке № 538 было зарегистрировано 754 избирателя. Однако, если вы уже зарегистрированы для голосования во Флориде, [то для вас] не существует никакого крайнего срока для изменения вашего адреса», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Управления по надзору за выборами округа Ориндж во Флориде.