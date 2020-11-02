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В Нагорном Карабахе заявили об уничтожении 20 турецких спецназовцев 

Lenta.ru 37 минут назад
«Двоим удалось ускользнуть»: гибель турецких спецназовцев
Фото: РИА Новости
Армянский отряд добровольцев имени Шагена Мегряна уничтожил в Нагорном Карабахе 20 турецких спецназовцев. Заявление пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян публикует агентство «Новости-Армения».
По его словам, бой произошел в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. Добровольцы вступили в ближний бой с турецким отрядом спецназначения из 22 человек и ликвидировали 20 из них.

«Только двоим удалось ускользнуть. Командир говорит, что при большом желании могли бы устранить и этих двоих, но дали возможность рассказать своим о том, что они видели собственными глазами», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. На своей странице в Facebook политик опубликовал видео допроса сирийца, которого, по данным правоохранительных органов Армении, пленили подразделения Армии обороны Карабаха.
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О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.
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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян
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