Германия потеряет миллиарды из-за второго карантина

Первый коронавирусный карантин нанес серьезный удар по немецким компаниям, а повторные ограничительные меры создадут новые дыры в бюджете. Как сообщает Die Welt, немецкий институт экономических исследований подсчитал, что повторная блокировка обойдется экономике страны примерно в 19,3 миллиарда евро.

Больше всего пострадали немецкие рестораны и отели, их убытки оцениваются в 5,8 миллиарда евро. Сферы спорта, культуры и развлечений должны будут справиться со спадом на 2,1 миллиарда евро, а сфера торговли потеряет 1,3 миллиарда евро.

Игра Эрдогана: почему Турция отвернулась от Запада

Британский журнал The Spectator рассказал , что исламизацию Турции и антизападный настрой президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилил неудавшийся военный переворот 2016 года, а развал СССР помешал интегрировать страну в ЕС

Как отмечает издание, после исчезновения «советской угрозы», несмотря на уговоры президента США Джорджа Буша , Франция и Германия выступили против запланированного вступления Турции в ЕС. «Эрдоган, вероятно, был счастлив, что ему навязали независимость», — подчеркивает журнал. Эрдоган использовал свой культ личности, чтобы свергнуть институциональное господство светских, прозападных политиков, пишет The Spectator.

Францию призвали бороться с «вирусом исламизма»

Французский политик Филипп Де Вилье раскритиковал «сомнительные» ограничительные меры, которые Франция ввела из-за коронавируса, и отсутствие реакции на «реальную агрессивную угрозу» со стороны исламистов-радикалов. В своей колонке для Le Figaro он заявил , что президент Эммануэль Макарон потерял контроль над ситуацией.

Бессилие властей, по мнению Де Вилье, проявляется в различном обращении с двумя вирусами. Из-за первого вируса Францию решили посадить «под домашний арест, чего не было даже в 1940 году», и нанести очередной удар по экономике. Однако из-за «реально угрожающего вируса исламизма» власти не готовы пойти на аналогичные, военные меры.

Трамп или Байден: кто меньшее из двух зол для России

Японский журналист, специалист по России Мититака Хаттори заявил, что победа Джо Байдена на выборах президента США может не только привести к новым санкциям и «тяжелым временам» для России, но и помочь российской экономике. В статье для Asahi Shimbun Хаттори отметил , что в 2016 году многие в России возлагали надежды на Дональда Трампа, но столкнулись с разочарованием.

При Трампе Россия не столкнулась с жесткими санкциями, но он всеми силами пытается помешать «Северному потоку-2», одному из главных проектов России. Байден не считает нефть и газ приоритетами экономики США, он хочет обложить налогами нефтяников и перейти на «зеленую» энергию. Это может нанести удар по сланцевым компаниям, конкурирующим с Россией.

Британию предупредили о «финальном смертельном ударе»

Ведущие британские эксперты в области психического здоровья заявили, что повторная изоляция вызовет всплеск самоубийств, членовредительства, алкоголизма и домашнего насилия. Об этом сообщает Daily Mail.

В открытом письме к правительству 42 медика заявили, что чем дольше длится карантин, тем хуже будет «побочный ущерб». Психолог-консультант Кери Никсон подчеркнула, что пожилые британцы во второй раз за год столкнутся с одиночеством и риском депрессии. «По иронии судьбы, это сделает их еще более уязвимыми для COVID-19», — подчеркнула она.