Обзор иноСМИ: Францию захватывает новый «вирус» 

Германия потеряет миллиарды из-за второго карантина
Первый коронавирусный карантин нанес серьезный удар по немецким компаниям, а повторные ограничительные меры создадут новые дыры в бюджете. Как сообщает Die Welt, немецкий институт экономических исследований подсчитал, что повторная блокировка обойдется экономике страны примерно в 19,3 миллиарда евро.
Больше всего пострадали немецкие рестораны и отели, их убытки оцениваются в 5,8 миллиарда евро. Сферы спорта, культуры и развлечений должны будут справиться со спадом на 2,1 миллиарда евро, а сфера торговли потеряет 1,3 миллиарда евро.
Британский журнал The Spectator рассказал, что исламизацию Турции и антизападный настрой президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилил неудавшийся военный переворот 2016 года, а развал СССР помешал интегрировать страну в ЕС.
Как отмечает издание, после исчезновения «советской угрозы», несмотря на уговоры президента США Джорджа Буша, Франция и Германия выступили против запланированного вступления Турции в ЕС. «Эрдоган, вероятно, был счастлив, что ему навязали независимость», — подчеркивает журнал. Эрдоган использовал свой культ личности, чтобы свергнуть институциональное господство светских, прозападных политиков, пишет The Spectator.
Францию призвали бороться с «вирусом исламизма»
Французский политик Филипп Де Вилье раскритиковал «сомнительные» ограничительные меры, которые Франция ввела из-за коронавируса, и отсутствие реакции на «реальную агрессивную угрозу» со стороны исламистов-радикалов. В своей колонке для Le Figaro он заявил, что президент Эммануэль Макарон потерял контроль над ситуацией.
Бессилие властей, по мнению Де Вилье, проявляется в различном обращении с двумя вирусами. Из-за первого вируса Францию решили посадить «под домашний арест, чего не было даже в 1940 году», и нанести очередной удар по экономике. Однако из-за «реально угрожающего вируса исламизма» власти не готовы пойти на аналогичные, военные меры.
Японский журналист, специалист по России Мититака Хаттори заявил, что победа Джо Байдена на выборах президента США может не только привести к новым санкциям и «тяжелым временам» для России, но и помочь российской экономике. В статье для Asahi Shimbun Хаттори отметил, что в 2016 году многие в России возлагали надежды на Дональда Трампа, но столкнулись с разочарованием.
При Трампе Россия не столкнулась с жесткими санкциями, но он всеми силами пытается помешать «Северному потоку-2», одному из главных проектов России. Байден не считает нефть и газ приоритетами экономики США, он хочет обложить налогами нефтяников и перейти на «зеленую» энергию. Это может нанести удар по сланцевым компаниям, конкурирующим с Россией.
Британию предупредили о «финальном смертельном ударе»
Ведущие британские эксперты в области психического здоровья заявили, что повторная изоляция вызовет всплеск самоубийств, членовредительства, алкоголизма и домашнего насилия. Об этом сообщает Daily Mail.
В открытом письме к правительству 42 медика заявили, что чем дольше длится карантин, тем хуже будет «побочный ущерб». Психолог-консультант Кери Никсон подчеркнула, что пожилые британцы во второй раз за год столкнутся с одиночеством и риском депрессии. «По иронии судьбы, это сделает их еще более уязвимыми для COVID-19», — подчеркнула она.