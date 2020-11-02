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Протестующие в Минске использовали самодельную бомбу 

Газета.Ru и ещё 4 46 минут назад
Протестующие в Минске использовали самодельную бомбу
Фото: Reuters
На несанкционированной акциях протеста в Минске 1 ноября митингующие использовали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

"В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что среди протестных акций, прошедших 1 ноября, самым многочисленным стало шествие, анонсированное рядом интернет-ресурсов как "Дзяды. Марш против террора".
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В ведомстве сообщается, что с самого начала у акции сложился не "мирный" характер. В 14.10 протестующие направились на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. Спустя 20 минут правоохранителям удалось вытеснить митингующих на тротуар, движение было восстановлено. Уточняется, что после этого разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты.
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Комментарии 10
В мире , Белоруссия в огне , МВД , Минск
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