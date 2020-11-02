Трамп немного сократил отставание от Байдена 

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил на 1% отставание по уровню общественной поддержки от кандидата от демократов Джозефа Байдена , следует из итогов опроса избирателей, проведенного по заказу The Wall Street Journal и канала NBC. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

За Трампа проголосовали бы 42% американцев, а за его оппонента — 52% опрошенных.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в нескольких штатах, заявил, если победит Байден, то американцы лишатся отопления и электричества.

Как утверждал глава США, его соперник "поклялся уничтожить всю нефтяную промышленность" страны.