Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Свободные в постели»: как «русские Наташи» покоряют турок 

Павел Тиунов 46 минут назад
«Свободные в постели»: как «русские Наташи» покоряют турок
Фото: depositphotos.com
«Русские Наташи» привлекают турков своей красотой, самолюбием и инициативностью в постели, сообщает «Свободная пресса». При этом не все русско-турецкие отношения проходят мимолетно, многие заканчиваются крепкими союзами на всю жизнь.
В пример автор статьи привел знакомую пару, которые поженились 25 лет назад. Он турок, она русская «до сих пор живут душа в душу», вырастили пятерых детей, которым дали хорошее воспитание и достойное образование.
Заболевшая москвичка пожаловалась на проблемы в Турции
Обозреватель назвал причины, по которым русско-турецкие союзы оказываются очень крепкими. В первую очередь, русские женщины привлекают мужчин своей общительностью, «стремлением быть на высоте» и «умением быть свободными в постели».

«Что и говорить, русские красотки в глазах турецких мужчин поистине богини секса», — говорится в статье.

Турков также покоряет желание россиянок быть красивыми всегда: даже после свадьбы. Они отмечают, что русские женщины стремятся выглядеть эффектно, постоянно развиваться, а также быть интересной личностью. Те в свою очередь подчеркивают в турецких мужчинах умение ухаживать, заботиться, говорить комплименты.
При этом устоявшееся мнение, что в «русских Наташах» турки видят легкодоступных женщин — совсем не миф, уверяет автор статьи. Однако в большинстве случаев многое зависит от конкретного поведения россиянок. Если девушка ярко красится, надевает мини, высокие каблуки, стреляет глазками, то ее воспринимают соответствующим образом. Некоторые пользовательницы Сети из России подчеркивают, что объектом домогательств в Турции можно стать прямо на улице. Особенно турки не могут удержаться при виде блондинок: они для горячих мужчин — как «красная тряпка для быка», говорится в статье.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Комментарии 54
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение