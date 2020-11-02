«Свободные в постели»: как «русские Наташи» покоряют турок 

«Русские Наташи» привлекают турков своей красотой, самолюбием и инициативностью в постели, сообщает «Свободная пресса». При этом не все русско-турецкие отношения проходят мимолетно, многие заканчиваются крепкими союзами на всю жизнь.

В пример автор статьи привел знакомую пару, которые поженились 25 лет назад. Он турок, она русская «до сих пор живут душа в душу», вырастили пятерых детей, которым дали хорошее воспитание и достойное образование.

Обозреватель назвал причины, по которым русско-турецкие союзы оказываются очень крепкими. В первую очередь, русские женщины привлекают мужчин своей общительностью, «стремлением быть на высоте» и «умением быть свободными в постели».

«Что и говорить, русские красотки в глазах турецких мужчин поистине богини секса», — говорится в статье.

Турков также покоряет желание россиянок быть красивыми всегда: даже после свадьбы. Они отмечают, что русские женщины стремятся выглядеть эффектно, постоянно развиваться, а также быть интересной личностью. Те в свою очередь подчеркивают в турецких мужчинах умение ухаживать, заботиться, говорить комплименты.

При этом устоявшееся мнение, что в «русских Наташах» турки видят легкодоступных женщин — совсем не миф, уверяет автор статьи. Однако в большинстве случаев многое зависит от конкретного поведения россиянок. Если девушка ярко красится, надевает мини, высокие каблуки, стреляет глазками, то ее воспринимают соответствующим образом. Некоторые пользовательницы Сети из России подчеркивают, что объектом домогательств в Турции можно стать прямо на улице. Особенно турки не могут удержаться при виде блондинок: они для горячих мужчин — как «красная тряпка для быка», говорится в статье.