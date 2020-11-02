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Азербайджан заявил, что сбил армянский штурмовик Су-25

Газета.Ruиещё 2
43 минуты назад
Азербайджан сбил армянский штурмовик Су-25 в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщило минобороны страны в Facebook.
«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», — пояснили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что Армения начала атаку в Зангиланском направлении фронта, но понесла существенные потери.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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