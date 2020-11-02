Азербайджан сбил армянский штурмовик Су-25 в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщило минобороны страны в Facebook.

«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», — пояснили в ведомстве.

Минобороны подчеркнуло, что Армения начала атаку в Зангиланском направлении фронта, но понесла существенные потери.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.