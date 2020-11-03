Украина оказалась на грани катастрофы

Он подчеркнул, что уже близка точка невозврата. Степанов сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.

Ситуация превращается из тяжёлой в катастрофическую. Нам нужно готовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно, — сказал министр, выступая на заседании Верховной рады.

В общей сложности за всё время пандемии на Украине заболели 411 093 человека. 168 868 человек вылечились, также зафиксировано 7532 летальных случая, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным на 3 ноября, в России выявлено 18 648 случаев заражения COVID-19 за сутки. 355 человек умерли.