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На Украине назвали ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Украина оказалась на грани катастрофы
Фото: Reuters
Распространение коронавирусной инфекции на Украине привело страну к катастрофической ситуации. Об этом заявил руководитель Минздрава страны Максим Степанов.
Он подчеркнул, что уже близка точка невозврата. Степанов сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.

Ситуация превращается из тяжёлой в катастрофическую. Нам нужно готовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно, — сказал министр, выступая на заседании Верховной рады.

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В общей сложности за всё время пандемии на Украине заболели 411 093 человека. 168 868 человек вылечились, также зафиксировано 7532 летальных случая, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что по данным на 3 ноября, в России выявлено 18 648 случаев заражения COVID-19 за сутки. 355 человек умерли.
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В мире , Максим Степанов , Минздрав РФ , ВОЗ , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Львовский , Московская область
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