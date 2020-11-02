Трамп провел сразу пять митингов за день

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп в последнее воскресенье перед намеченными на 3 ноября выборами провел сразу пять выступлений перед сторонниками в штатах Мичиган, Айова, Северная Каролина, Джорджия и Флорида.

Президент перемещался на самолете с севера страны на юг, начав с Мичигана, где во время его выступления шел снег.

"Нет ли у кого-нибудь для меня пальто? Потому что это явно неподходящее", — глава Белого дома начал свою речь, пожаловавшись на холод.

Президент был одет в легкое черное пальто, а на руках у него были перчатки. Во Флориде, на самом юге страны, американский лидер выступал уже в пиджаке. При этом на всех митингах Трамп был в своей "фирменной" красной бейсболке с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

Согласно распространенному Белым домом графику американского президента, в понедельник у него также запланировано пять различных предвыборных митингов в разных частях страны: штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. При этом в Мичигане глава американской администрации выступит дважды.

Выступая в субботу перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп признал, что после завершения предвыборной кампании и всеобщих выборов 3 ноября ему потребуется отдых. Тогда он пообещал провести пять митингов в воскресенье и еще "пять или шесть мероприятий" в понедельник.