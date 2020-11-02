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Трамп опроверг намерение «красть» выборы у Байдена 

News.ru 6 часов назад
Трамп опроверг намерение «красть» выборы
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не собирается объявлять себя победителем 3 ноября вечером, не дожидаясь официальных итогов выборов главы государства.
Сообщения СМИ об этом плане Трамп назвал «ложными». Вместе с тем он вновь заявил, что на самом деле результаты выборов должны быть объявлены 3 ноября, а не позже, сообщает ТАСС.

Я думаю, что это ужасно, когда бюллетени могут принимать после окончания выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают ещё долго подсчитывать их после того, как выборы завершены, — сказал Трамп.

Эту ситуацию он назвал «ужасной и страшной», так как американцы должны иметь право узнать результаты сразу после выборов. Президент США, таким образом, раскритиковал решение Верховного суда, который разрешил подсчёт голосов в Северной Каролине в течение девяти дней после выборов.
Как сообщал NEWS.ru, ряд американских СМИ ранее рассказали, что Трамп вместе со своими советниками уже выработал особую стратегию поведения 3 ноября. По данным источников, он планирует объявить о своей победе не дожидаясь официальных итогов выборов, если будет лидировать.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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