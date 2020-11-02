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В Молдавии состоится  второй тур президентских выборов

RT на русскомиещё 7
9 часов назад
В Молдавии состоится второй тур президентских выборов, сообщаетkp.md. По итогам подсчета 93 процентов бюллетеней борьбу продолжат Игорь Додон и Майя Санду.
В Молдавии состоится второй тур выборов
Фото: ТАССТАСС
Действующий президент Додон пока лидирует, но не набирает больше 50 процентов голосов. За ним идет оппозиционный кандидат Майя Санду. Остальные 6 конкурентов остаются далеко позади.
Второй тур состоится 15 ноября 2020 года.
В мире,Игорь Додон,Молдова, Республика,
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