Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Байден проведет канун выборов с женой и Леди Гагой 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Байден проведет канун выборов с Леди Гагой
Фото: Reuters
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проведет канун выборов с женой Джилл Байден и американской певицей Леди Гагой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба политика.
Леди Гага выступит на мероприятиях в поддержку Байдена в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где будет находиться и сам демократ.

«Он посетит мероприятие с участием представителей афро-американского сообщества и проведет мероприятие в канун выборов в Питтсбурге с доктором Байден (его супругой Джилл) и Леди Гагой», — говорится в сообщении штаба.

Также Байден проведет агитацию, где встретится с членами профсоюзов и профсоюзными лидерами.
Ранее действующий лидер США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании запереть американцев дома на годы. По его словам, Байден намерен ввести самоизоляцию по всей стране, которая, возможно, продлится несколько лет. Трамп назвал это сумасшествием.
3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Последние новости
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 46 миллионов Число зараженных коронавирусом в мире превысило 46 миллионов Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния Ученые определили период сохранения антител у переболевших коронавирусом Ученые определили период сохранения антител у переболевших коронавирусом
Комментарии 3
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Стефани Джерманотта , Демократическая партия США , Нью-Йорк , Питтсбург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
02:30
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение