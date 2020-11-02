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Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Эрдоган сравнил исламофобию с антисемитизмом
Фото: РИА Новости
Борьбу с враждебностью к исламу нужно вести так же, как с антисемитизмом после Холокоста, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мусульмане в Европе систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы урезаются. Этот неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу ", — заявил Эрдоган в выступлении на видеоконференции "Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы".

После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого Эрдоган заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". После этого Париж отозвал из Анкары посла для консультаций.
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Комментарии 6
В мире , Эммануэль Макрон , Анкара , Париж , Турция , Франция
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