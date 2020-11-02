Эрдоган сравнил исламофобию с антисемитизмом

"Мусульмане в Европе систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы урезаются. Этот неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу ", — заявил Эрдоган в выступлении на видеоконференции "Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы".