Европейская страна готова продлить режим ЧС из-за COVID

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен в республике 5 октября и в пятницу, 30 октября, был продлен нижней палатой национального парламента до 20 ноября, придется вновь продлевать. Об этом политик заявил в воскресенье журналистам.

"Нижняя палата продлила [30 октября] режим ЧС до 20 ноября. Эксперты утверждают, что нам этого [срока] окажется недостаточно, (чтобы взять под контроль распространение коронавируса — прим. ТАСС)", — отметил Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек , в свою очередь, сказал, что режим ЧС может действовать в республике до католического Рождества. Кабмину вновь придется обратиться к депутатам нижней палаты парламента с просьбой о продлении срока его действия и после 20 ноября, подчеркнул он.

Темпы распространения коронавирусной инфекции ускоряются в Чехии с начала сентября. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим ЧС. Во время первой волны пандемии в стране весной он действовал с 12 марта по 17 мая. Тогда его дважды продлевала нижняя палата парламента.

Мировое лидерство по числу умерших

Чехия, согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний, по итогам последней недели заняла первое место в мире по числу умерших с коронавирусом в пересчете на 100 тыс. человек населения. Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в стране за прошедшие сутки, составило 11 428. С начала пандемии общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 10,7 млн граждан, достигло 335 102. За восемь прошедших месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умер 3 251 ее житель.

Ограничительные меры

В Чехии действуют жесткие социальные ограничения. Закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы. Со среды введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00 (с 23:00 по 07:00 мск). Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей масочного режима штрафы до 10 тыс. крон (примерно €380).