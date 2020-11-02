Отмечается, что «принимая во внимание неминуемый риск и угрозу жизни военнопленных, правительство Армении попросило ЕСПЧ обязать Азербайджан соблюдать свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, Женевскими конвенциями, нормами международного гуманитарного права».

«В частности, воздерживаться от унижающего достоинство обращения с военнопленными и гражданскими лицами, оказавшимися под властью азербайджанских сил, пыток, произвольных казней, глумления над телами погибших армянских военных», — говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

Также правительство Армении просит ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о количестве и именах военнопленных, условиях, в которых они содержатся, состоянии их здоровья, сообщить, были ли они осмотрены медиками.