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Армения обратилась в ЕСПЧ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека обязать Азербайджан уважать права армянских военнопленных, сообщило представительство республики в ЕСПЧ.
Отмечается, что «принимая во внимание неминуемый риск и угрозу жизни военнопленных, правительство Армении попросило ЕСПЧ обязать Азербайджан соблюдать свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, Женевскими конвенциями, нормами международного гуманитарного права».

«В частности, воздерживаться от унижающего достоинство обращения с военнопленными и гражданскими лицами, оказавшимися под властью азербайджанских сил, пыток, произвольных казней, глумления над телами погибших армянских военных», — говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

Также правительство Армении просит ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о количестве и именах военнопленных, условиях, в которых они содержатся, состоянии их здоровья, сообщить, были ли они осмотрены медиками.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.
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В мире , Видео , Араик Арутюнян , ЕСПЧ , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Баку
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