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В Чехии зафиксировали рекордный уровень смертей от COVID-19 в мире 

News.ru и ещё 1 14 часов назад
В Чехии зафиксирован рекордный уровень смертей от COVID
Фото: ТАСС/Zuma
Чехия лидирует в мире по числу смертей от COVID за неделю. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру, — цитирует сообщение РИА Новости.

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В пересчете на 100 тысяч жителей общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека (показатель —11,02). В Андорре он равен 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11.
Ранее NEWS.ru писал, что ЕС не намерен вводить общий карантин. При этом Еврокомиссия разработала единую систему передвижения между регионами. Их разделили на красную, жёлтую и зелёную зоны риска. Какой цвет в данный момент присвоен региону, можно узнать на карте, опубликованной на сайте ЕС. В зелёной зоне ограничений на перемещения нет. В жёлтой и красной власти имеют право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин.
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В мире , Еврокомиссия , РИА Новости , Андорра , Армения , Бельгия , Черногория , Чехия
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