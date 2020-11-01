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На акциях протеста в Белоруссии задержали более 180 человек 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Более 180 человек задержали на протестах в Белоруссии
Фото: ТАСС
Свыше 180 человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в различных городах Белоруссии в воскресенье, сообщает правозащитный центр «Весна».

«В воскресенье в Минске проходит акция «Деды». Демонстранты собрались возле парка Челюскинцев и затем выдвинулись в сторону урочища «Куропаты». Происходят точечные задержания. «Весна» собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске и других городах Белоруссии», — сказано в сообщении на сайте центра.

В опубликованном «Весной» списке задержанных на данный момент 184 человека. Среди них подавляющее большинство — это минские демонстранты.
Ранее стало известно, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона. Также сообщалось о применении силовиками светошумовой гранаты.
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В мире , МВД , Минск
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