Более 180 человек задержали на протестах в Белоруссии

«В воскресенье в Минске проходит акция «Деды». Демонстранты собрались возле парка Челюскинцев и затем выдвинулись в сторону урочища «Куропаты». Происходят точечные задержания. «Весна» собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске и других городах Белоруссии», — сказано в сообщении на сайте центра.