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В Минске прошел «Марш против террора»

BFM.RU
15 часов назад
Куропаты — это лесное урочище на окраине Минска. По документам белорусской прокуратуры, это место массовых расстрелов и захоронений репрессированных в 1930-х годах. Ежегодно белорусы устраивают марши памяти к урочищу, оставляют там цветы и свечи.
В Минске прошел «Марш против террора»
Фото: BFM.RUBFM.RU
В этом году оппозиция решила провести митинг-реквием в Куропатах, приуроченный ко дню поминовения предков Дзяды. И совместить все это с традиционной воскресной акцией против Лукашенко, в этот раз названной «Марш против террора». Впервые с августа число участников воскресного шествия оказалось невысоким.
Силовики подготовились заранее — расставили ограждения у площади Независимости, прогнали по улицам спецтехнику, в том числе водометы. Сначала участники шествия собрались у станции метро «Парк Челюскинцев», там ГАИ перекрыла движение на пересечении проспекта Независимости с улицей Толбухина. И потом начала задержания, рассказывает журналист из Минска Олег Груздевой.
Олег Груздевой, журналист:
«Сначала милиция не мешала этому, но когда люди вышли на проспект, вступил в действие ОМОН, людей сначала оттесняли просто на тротуары, развернулась колонна, пошла по другой улице — Волгоградской, в сторону Куропат, там тоже стал действовать ОМОН. Люди разбежались по дворам, было несколько задержаний на моих глазах. В зависимости от того, как человек себя вел: бывало — жестко, бывало — нет. А параллельно колонне ехала большая колонна техники с автозаками и так далее. Тем не менее сформировалось еще несколько колонн, это уже знакомая ситуация в Минске, когда одну колонну разгоняют, другие формируются и все-таки приходят на намеченный маршрут».
Задержания были у метро «Московская», затем на улице Калиновского. В Минске пропал интернет, закрыли несколько станций метро. Поступали сообщения о предупредительных выстрелах в воздух, эту информацию потом подтвердила минская милиция. Она уточнила, что использовалось нелетальное оружие. Несмотря на первые задержания, колонна демонстрантов снова собралась на проспекте и продолжила шествие на восток, к Куропатам. У самого урочища силовики перекрыли дорогу, на Логойском тракте применили светошумовые гранаты.
На месте была журналист Мария Савушкина.
Мария Савушкина, журналист:
«Мы шли вместе с колонной, были слышны взрывы в районе метро «Московская», как только люди собрались и начали движение по проезжей части. Затем, уже после нескольких разгонов, также были слышны такие выстрелы в районе пересечения улиц Седых и Калиновского. На самом деле есть очень много техники, в том числе водометы, они проезжали по улицам, разгоняя протестующих. Надо сказать, что этот марш проходил совсем не по центральным улицам города, маршрут, по которому шли люди, довольно городской — мимо парков, многоэтажек, было где спрятаться. Мы прошли почти всю дорогу, и нас разгоняли раз пять или шесть. Колонна все время разрезалась силовиками, то есть люди только успеют собраться, подъезжает ОМОН, который пресекал проходы, ставил заграждения из машин, колючей проволоки».
В итоге к урочищу окольными путями, через ограждения смогли попасть около 300 человек. Они провели митинг-реквием, возложили цветы и зажгли лампады. Официальных данных по числу задержанных в это воскресенье пока нет, правозащитный центр «Весна» насчитал около 100 задержанных по всей республике. Большая часть — в Минске, отдельные случаи — в Гродно и Могилеве.
В мире,ГИБДД,Минск,
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