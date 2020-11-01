В Минске прошел «Марш против террора»

В этом году оппозиция решила провести митинг-реквием в Куропатах, приуроченный ко дню поминовения предков Дзяды. И совместить все это с традиционной воскресной акцией против Лукашенко, в этот раз названной «Марш против террора». Впервые с августа число участников воскресного шествия оказалось невысоким.