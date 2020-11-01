В Минске прошел «Марш против террора»

Минск. Шествие и митинг-реквием в урочище Куропаты. Люди пришли туда после задержаний и разгонов с применением спецсредств. pic.twitter.com/qd5qzmUsjn— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020
«Сначала милиция не мешала этому, но когда люди вышли на проспект, вступил в действие ОМОН, людей сначала оттесняли просто на тротуары, развернулась колонна, пошла по другой улице — Волгоградской, в сторону Куропат, там тоже стал действовать ОМОН. Люди разбежались по дворам, было несколько задержаний на моих глазах. В зависимости от того, как человек себя вел: бывало — жестко, бывало — нет. А параллельно колонне ехала большая колонна техники с автозаками и так далее. Тем не менее сформировалось еще несколько колонн, это уже знакомая ситуация в Минске, когда одну колонну разгоняют, другие формируются и все-таки приходят на намеченный маршрут».
Так выглядела стычка с силовиками возле Куропат сегодня. Люди в черном несколько раз выстрелили в воздух, взорвалась граната. pic.twitter.com/0EbnD0dnmR— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020
«Мы шли вместе с колонной, были слышны взрывы в районе метро «Московская», как только люди собрались и начали движение по проезжей части. Затем, уже после нескольких разгонов, также были слышны такие выстрелы в районе пересечения улиц Седых и Калиновского. На самом деле есть очень много техники, в том числе водометы, они проезжали по улицам, разгоняя протестующих. Надо сказать, что этот марш проходил совсем не по центральным улицам города, маршрут, по которому шли люди, довольно городской — мимо парков, многоэтажек, было где спрятаться. Мы прошли почти всю дорогу, и нас разгоняли раз пять или шесть. Колонна все время разрезалась силовиками, то есть люди только успеют собраться, подъезжает ОМОН, который пресекал проходы, ставил заграждения из машин, колючей проволоки».